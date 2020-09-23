تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ألقت شرطة الرياض القبض على 8 أشخاص تورطوا في عدد من الجرائم تمثلت بالاعتداء والسلب والنشل وسرقة المركبات. صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على سبعة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جرائم الاعتداء والسلب والنشل وسرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب جرائمهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط تمكنوا خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات تقدر قيمتها بـ120 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: القبض على مواطنين تورّطا بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية بالطائف

بالصور.. القبض على قائد «الكابرس» صاحب فيديو المخالفة على «سناب شات»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل عصابي يتورط في سرقة المركبات والاعتداء والسلب بالرياض والشرطة تطيح بعناصره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.