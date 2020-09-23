رياح مثيرة للغبار غدًا على 5 مناطق.. وسحب رعدية على جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة وجازان.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا؛ قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18 و45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 12و32 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر، فيما سيكون البحر خفيف الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة، غدًا الخميس :