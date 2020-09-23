بالصور.. المسجد الحرام يستعد لاستقبال المعتمرين بكاميرات حرارية مطورة

تصدر تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة المعتمر..
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام .
يأتي هذا التدشين ضمن خطط محكمة وضعتها الرئاسة العامة منذ إغلاق المسجد الحرام، تختص بكيفية التعامل مع المعتمرين بعد سماح الجهات المختصة لهم بذلك؛ لضمان سلامتهم، والمحافظة على الحرمين الشريفين خاليًّا من فيروس كورونا المستجد.
وتعمل الكاميرات الحرارية عبر أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام؛ ما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.
وأكد الرئيس العام خلال التدشين أن ما يشهده المسجد الحرام من تطور ورقي في منظومة خدماته هو استمرار للصور المتتالية من أوجه العطاء التي انتهجها قادة هذه البلاد المباركة.
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