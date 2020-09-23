أعضاء انجاد يتبرعون بالدم للجنود البواسل

نظمت جمعية انجاد للبحث والإنقاذ بنجران مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك خالد، للتبرع بدمائهم لجنودنا البواسل المرابطين على الحدود في أقوى صور التلاحم والتي تأتي استشعارا بالمسؤولية الوطنية ودعم ومساندة الجنود المرابطين على ثغور دوت الخليج ، وأوضح مشرف جمعية انجاد بنجران فهد مقراض لـ «دوت الخليج» أن هذه المبادرة تأتي إيماناً بدور الجمعية الإنساني والاجتماعي، وحرصها على إشراك فريق الجمعية في كل ما يمكن أن يعود بالخير على دوت الخليج والمجتمع، خاصة وأن هذه الحملة خصصت للجنود البواسل في الحد الجنوبي من خلال توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها خاصة جنود دوت الخليج الأوفياء والمحتاجين إلى الدم.



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