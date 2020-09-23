سوق للمزارعين بمحاذاة جبل سياحي بالأحساء

فحص جرثومي
أعلن الثنيان أمس، ضمن مبادرات المؤسسة، عن إتاحة «الري» لجميع المزارعين والحيازات الزراعية في الواحة، بما فيهم المزارعون غير المسجلين في الأنظمة والخدمات الإلكترونية التابعة للمؤسسة، لافتاً إلى أن المؤسسة تقدم خدمات الري في الواحة لأكثر من 23 ألف حيازة زراعية، موضحاً أن مختبرات قياس جودة مياه الري في المؤسسة، تقيس نحو 28 مؤشرا لجودة المياه، مع التأكيد على متابعة المياه على مدار الساعة، موضحاً أن المؤسسة، أجرت أكثر من 56 ألف عملية فحص خلال عام في مختبرات المؤسسة، و53.5 ألف فحص كيميائي وفيزيائي في مختبرات جودة المياه، وفحص 5 آلاف فحص جرثومي في مختبرات، وزراعة 121 ألف شجرة ضمن مبادرة التشجير.
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