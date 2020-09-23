سوق للمزارعين بمحاذاة جبل سياحي بالأحساء

كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان، استحداث سوق للمزارعين بمحاذاة جبل القارة السياحي في الأحساء، وتحديداً بالقرب من بلدة الدالوة، لبيع المحاصيل الزراعية المحلية اليومية «الطازجة»، وذلك بمواصفات وتصاميم فنية وهندسية متقدمة، ليصبح إجمالي أسواق المزارعين في الأحساء «ثلاثة أسواق» في كل من: عين اللويمي، وبلدة القرين، مؤكداً أن توجه المؤسسة، هو التوسع في الرقعة الزراعية وخدمات الري لتشمل مناطق أخرى في الأحساء، وذلك بالتزامن مع توفر المياه المعالجة القادمة من محافظة الخبر إلى الأحساء.

فحص جرثومي

أعلن الثنيان أمس، ضمن مبادرات المؤسسة، عن إتاحة «الري» لجميع المزارعين والحيازات الزراعية في الواحة، بما فيهم المزارعون غير المسجلين في الأنظمة والخدمات الإلكترونية التابعة للمؤسسة، لافتاً إلى أن المؤسسة تقدم خدمات الري في الواحة لأكثر من 23 ألف حيازة زراعية، موضحاً أن مختبرات قياس جودة مياه الري في المؤسسة، تقيس نحو 28 مؤشرا لجودة المياه، مع التأكيد على متابعة المياه على مدار الساعة، موضحاً أن المؤسسة، أجرت أكثر من 56 ألف عملية فحص خلال عام في مختبرات المؤسسة، و53.5 ألف فحص كيميائي وفيزيائي في مختبرات جودة المياه، وفحص 5 آلاف فحص جرثومي في مختبرات، وزراعة 121 ألف شجرة ضمن مبادرة التشجير.