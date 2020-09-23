الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض: قطاع النقل الجوي يجد دعما لا محدودا

رفع الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" المهندس محمد بن عبدالله المغلوث باسمه وباسم منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني وأصدق معاني التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية

كما هنأ أبناء الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، داعيًا الله، تعالى، أن يديم على وطننا وأمتنا الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وقال "إن اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة يوم تاريخي يمتلئ بالاعتزاز والافتخار، لارتباطه بذكرى تأسيس وطننا الغالي، الذي أرسى أمجاده القائد التاريخي الفذ الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، الذي سار على خطاه في إعلاء أسس النهضة والبناء من بعده؛ أبناؤه الملوك البررة بكل إخلاصٍ وتفانٍ، حتى صارت بلادنا تنعم بالاستقرار والنمو والرخاء والازدهار".

وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية مهمة، وفرحة عظيمة يعيشها الشعب السعودي، بما حققته المملكة من إنجازات تنموية نوعية متقدمة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الطيران المدني.

وأضاف أن المملكة أصبحت تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على الأصعدة كافة، حققته خلال فترة وجيزة، حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، التي تلعب دوراً مؤثرًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعبر عن خالص شكره وعميق امتنانه للقيادة الرشيدة، على ما يلقاه قطاع النقل الجوي من دعم مستمر ولا محدود، وعلى الثقة الغالية التي تحظى بها شركة "مطارات الرياض"، القائمة على إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله.

وأكد أن "ذلك الدعم وتلك الثقة تدفعنا دائمًا إلى تقديم مزيد من البذل والعطاء، لتعزيز الموقع التنافسي للمطار، والوصول به إلى مصاف المطارات الرائدة في العالم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ذلك القطاع الحيوي؛ والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التطوير والتجديد الذي يستحقه مطار عاصمتنا الحبيبة، والنهوض بقطاع النقل الجوي".