اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى إريتريا تقيم حفل اليوم الوطني 90 للمملكة



أسمرا 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

حضر الحفل، معالي وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومعالي وزير الإعلام الإريتري يماني قبرمسقل، ومعالي مستشار فخامة الرئيس الإريتري يماني قبراب، وعددًا آخر من المسؤولين الإريتريين، إضافة إلى منسوبي بعثة المملكة في إريتريا.

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22:45ت م

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