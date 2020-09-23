اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى أستراليا تحتفي باليوم الوطني الـ90



كانبيرا 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم اليوم حفل استقبال احتفاءً باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية

ونوه السفير السليم بهذه المناسبة بما حظيت به المملكة من فرص متميزة وفريدة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة ولتكون إحدى دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصاديات العالم التي ترأسها هذا العام وتطمح في أن تكون نموذجاً مشرفاً أمام العالم.

حضر الحفل، أعضاء البعثة والملاحق والمكاتب التابعة للسفارة وسط إجراءات احترازية لضمان سلامة الحضور.

// انتهى //

22:36ت م

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كانبيرا 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم اليوم حفل استقبال احتفاءً باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية ونوه السفير السليم بهذه المناسبة بما حظيت به المملكة من فرص متميزة وفريدة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة ولتكون إحدى دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصاديات العالم التي ترأسها هذا العام وتطمح في أن تكون نموذجاً مشرفاً أمام العالم.حضر الحفل، أعضاء البعثة والملاحق والمكاتب التابعة للسفارة وسط إجراءات احترازية لضمان سلامة الحضور.// انتهى //22:36ت م0196

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