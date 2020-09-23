

الجزائر 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 186 اصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.400 من بينها 186 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35428 شخصاً.

// انتهى //

22:16ت م

0192



الجزائر 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 186 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتسع حالات وفاة، في الوقت الذي تماثل فيه 121 مريضاً للشفاء.وأوضح الناطق باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.400 من بينها 186 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35428 شخصاً.// انتهى //22:16ت م0192

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.