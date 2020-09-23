اليوم الوطني / أمانة الباحة والبلديات التابعة لها تواكب احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة



الباحة 09 صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر 2020م واس

واكبت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة بالمنطقة احتفالات الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، حيث تم تركيب أكثر من 30 ألف علم في المباني والطرقات الرئيسة، وعمل إضاءات ولمبات ليد جمالية باللون الأخضر والأبيض بطول 762 ألف متر طولي.

وأبرزت الأمانة مظاهر الاحتفالية المتعددة والصور الوطنية المعبّرة في مداخل المدن، وعلى المحاور والطرق الرئيسة والساحات البلدية والمنتزهات والحدائق بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة، من خلال تركيب أكثر من 3000 لوحة تتضمن التهاني والتبريكات في الطرقات والميادين وأعمدة الإنارة التي تحمل صور ولاة الأمر وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة - أدام الله عزها -.

وشهدت 126 حديقة ومنتزهاً في المنطقة و14 ممر مشاة العديد من الفعاليات الوطنية، التي جُهزت بمساحات إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع، حيث قامت الفرق الميدانية في الأمانة بتوزيع أكثر 20 ألف علم وقبعات وتشيرتات بالشعار الوطني والألوان الخضراء الزاهية، وباقات الزهور على مرتادي تلك المنتزهات والحدائق والمواقع العامة من المواطنين والمقيمين والأسر والأطفال احتفالاً باليوم الوطني.

كما نظمت الأمانة فعاليات وطنية بهذه المناسبة، منها فعالية المشي لفرق الهايكنج والطيران الشراعي و مسيرة الدراجات النارية بمدينة الباحة، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي أقيمت في محافظات ومراكز المنطقة بهذه المناسبة.

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22:11ت م

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