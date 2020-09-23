اليوم الوطني / ميادين وشوارع تبوك تتزين في يوم الوطن



تبوك 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

تزينت الشوارع والميادين والمرافق العامة والدوائر الحكومية بمنطقة تبوك باللون الأخضر والأعلام، وبعبارات الولاء والوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بمناسبة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ورصدت عدسة "واس" مظاهر الفرح في عدد من المواقع بمدينة تبوك، حيث رفرفت راية التوحيد في جميع أرجاء المدينة ابتهاجاً وفرحاً، وتزينت مباني الدوائر الحكومية بالإضاءة الخضراء والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني.

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22:03ت م

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