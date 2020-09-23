اليوم الوطني / ثقافة وفنون الحدود الشمالية تطلق عدد من البرامج والفعاليات في اليوم الوطني الـ90



عرعر06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت الجمعية العربية

وأكملت الجمعية أنها أكملت استعداداتها مبكرا لانطلاق عدد من البرامج والفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، وتشتمل ندوات ثقافية وطنية وأمسيات شعرية ومسابقات في التصوير الضوئي والفن التشكيلي والخط العربي وفعاليات للطفل، بالإضافة إلى توزيع الأعلام والقبعات والبرشورات الوطنية عن طريق القسم النسائي بالجمعية .

وافتتح معرض افتراضي للصور الفوتغرافية الوطنية، إضافة إلى معرض آخر للفن التشكيلي والخط العربي و مشاركات الصالون الثقافي .

// انتهى //

22:03ت م

0186



عرعر06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية عدد من الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 .وأكملت الجمعية أنها أكملت استعداداتها مبكرا لانطلاق عدد من البرامج والفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، وتشتمل ندوات ثقافية وطنية وأمسيات شعرية ومسابقات في التصوير الضوئي والفن التشكيلي والخط العربي وفعاليات للطفل، بالإضافة إلى توزيع الأعلام والقبعات والبرشورات الوطنية عن طريق القسم النسائي بالجمعية .وافتتح معرض افتراضي للصور الفوتغرافية الوطنية، إضافة إلى معرض آخر للفن التشكيلي والخط العربي و مشاركات الصالون الثقافي .// انتهى //22:03ت م0186

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