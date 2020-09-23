اليوم الوطني / "أداء": المملكة ترسم منهجاً وطريقاً نحو تنمية وطنية متكاملة مستدامة



الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

تشهد المملكة تطورات متتالية وسباقة راسمة منهجاً وطريقاً نحو تنمية وطنية متكاملة مستدامة، من خلال قاعدةٍ صلبة تمثلت في رؤية المملكة 2030 التي اشتملت على مجموعة من البرامج والمبادرات، وأعادت تشكيل منظومة الدعم الحكومية، بما يعزز التنمية في المملكة والتغلب على تحدياتها حيث تمثل هذه الرؤية تطبيقاً حقيقياً في مشاريع تنموية طموحة، جرى التأكيد خلالها على أن الثروة الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت هي شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب الواعد ، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها.

واتسقت خطوات وبرامج الرؤية ومبادراتها مع الأجهزة العامة وفق برامج تهدف إلى رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة أدائها في تقديم الخدمات للمستفيد على كافة الأصعدة, ومن بين تلك الجهات، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، حيث يعد المركز جهةً حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته معالي الدكتور عواد بن صالح العواد.

ويعمل المركز على قياس أداء الأجهزة العامة، من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، ويصدر تقارير ربع سنوية لصناع القرار، تعكس مدى تحقيق الأجهزة العامة لأهدافها الاستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها بمبادراتها وبرامجها لرؤية المملكة 2030 .

ويدعم "أداء" الجهات الحكومية والأجهزة العامة بهدف تحسين خدماتها وتطويرها من خلال جودة الخدمات، وصولاً لرضا المستفيد، إذ يستند المركز على منهجيات قياس تعتمد على أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي تسهم في تحقيق الوصول للرؤية الطموحة للمملكة.

وتتمثل أهمية مركز أداء من خلال ما يقوم به من جهود في تمكين صناع القرار من متابعة تقدم الأجهزة العامة في أدائها ودعمها، للوصول لأهدافها الإستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الحكومي.

ولمركز "أداء" ست مهام رئيسة هي بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر، وإعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، ودعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيد، ودعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، إضافة إلى تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وصولاً إلى نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

ويعمل مركز أداء على قياس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنھجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتھا وفاعليتھا، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأھداف الإستراتيجية للجھة وحالة مؤشرات أدائها، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

وخلال الفترة المنصرمة سلّم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اللوحة التفاعلية الخاصة بمؤشرات تطبيق وطني لعدد من إمارات المناطق بالمملكة، ترمي إلى قياس رضى المستفيد عن خدمات الجهات الحكومية المقدمة بكل منطقة على حده.

وتحتوي المنصة على مؤشرات ورسومات بيانية تتضمن تحليلات متقدمة لعرض رضا المستفيد عن أداء القطاعات ومراكز الخدمة بمختلف المناطق بالمملكة، وتمتاز المنصة بالفاعلية والسرعة في تبويب بيانات رضا المستفيدين وتحليلها، وعرضها بشكل تفاعلي ؛ مما يسهل على أصحاب القرار الإطلاع على نتائج أداء القطاعات الحكومية ومدى رضا المستفيد من المواطنين والمقيمين على الخدمات المقدمة لهم.

وأطلق المركز منصة الأداء الدولي بهدف تطوير الأجهزة العامة والتعرف على ما وصلت إليه دول العالم من مؤشرات للأداء في مجالات مختلفة، فقد عمل المركز على تصميم منصة إلكترونية للأداء الدولي لمتابعة أداء المملكة العربية

وفي محور التمكين وبناء القدرات، فقد نفذ المركز عدداً من البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تهدف لبناء القدرات، من خلال اعتماد مركز أداء على العمل التكاملي مما يتيح نشر ثقافة القياس ، من خلال مؤشرات تعمل على تحفيز مختلف الأجهزة الحكومية لتحسين أدائها وتعزيز كفاءة إنفاقها .

ويقوم المركز بأدوار القياس وفق ثلاثة محاور رئيسة، هي المحور الإستراتيجي، والتشغيلي، والخدمي، فيما اختُبر مؤخراً منهجية لقياس النضج في الأجهزة الحكومية من خلال 5 محاور هي :التخطيط الإستراتيجي، قياس وإدارة الأداء، تجربة المستفيد، إدارة التغيير، إدارة القدرات.

// انتهى //

22:00ت م

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الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستشهد المملكة تطورات متتالية وسباقة راسمة منهجاً وطريقاً نحو تنمية وطنية متكاملة مستدامة، من خلال قاعدةٍ صلبة تمثلت في رؤية المملكة 2030 التي اشتملت على مجموعة من البرامج والمبادرات، وأعادت تشكيل منظومة الدعم الحكومية، بما يعزز التنمية في المملكة والتغلب على تحدياتها حيث تمثل هذه الرؤية تطبيقاً حقيقياً في مشاريع تنموية طموحة، جرى التأكيد خلالها على أن الثروة الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت هي شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب الواعد ، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها.واتسقت خطوات وبرامج الرؤية ومبادراتها مع الأجهزة العامة وفق برامج تهدف إلى رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة أدائها في تقديم الخدمات للمستفيد على كافة الأصعدة, ومن بين تلك الجهات، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، حيث يعد المركز جهةً حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته معالي الدكتور عواد بن صالح العواد.ويعمل المركز على قياس أداء الأجهزة العامة، من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، ويصدر تقارير ربع سنوية لصناع القرار، تعكس مدى تحقيق الأجهزة العامة لأهدافها الاستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها بمبادراتها وبرامجها لرؤية المملكة 2030 .ويدعم "أداء" الجهات الحكومية والأجهزة العامة بهدف تحسين خدماتها وتطويرها من خلال جودة الخدمات، وصولاً لرضا المستفيد، إذ يستند المركز على منهجيات قياس تعتمد على أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي تسهم في تحقيق الوصول للرؤية الطموحة للمملكة.وتتمثل أهمية مركز أداء من خلال ما يقوم به من جهود في تمكين صناع القرار من متابعة تقدم الأجهزة العامة في أدائها ودعمها، للوصول لأهدافها الإستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الحكومي.ولمركز "أداء" ست مهام رئيسة هي بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر، وإعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، ودعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيد، ودعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، إضافة إلى تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وصولاً إلى نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.ويعمل مركز أداء على قياس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنھجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتھا وفاعليتھا، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأھداف الإستراتيجية للجھة وحالة مؤشرات أدائها، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.وخلال الفترة المنصرمة سلّم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اللوحة التفاعلية الخاصة بمؤشرات تطبيق وطني لعدد من إمارات المناطق بالمملكة، ترمي إلى قياس رضى المستفيد عن خدمات الجهات الحكومية المقدمة بكل منطقة على حده.وتحتوي المنصة على مؤشرات ورسومات بيانية تتضمن تحليلات متقدمة لعرض رضا المستفيد عن أداء القطاعات ومراكز الخدمة بمختلف المناطق بالمملكة، وتمتاز المنصة بالفاعلية والسرعة في تبويب بيانات رضا المستفيدين وتحليلها، وعرضها بشكل تفاعلي ؛ مما يسهل على أصحاب القرار الإطلاع على نتائج أداء القطاعات الحكومية ومدى رضا المستفيد من المواطنين والمقيمين على الخدمات المقدمة لهم.وأطلق المركز منصة الأداء الدولي بهدف تطوير الأجهزة العامة والتعرف على ما وصلت إليه دول العالم من مؤشرات للأداء في مجالات مختلفة، فقد عمل المركز على تصميم منصة إلكترونية للأداء الدولي لمتابعة أداء المملكة العربية السعودية مقارنةً بأكثر من 217 دولة أخرى حول العالم، إذ تعطي المنصة نظرة شاملة عن أداء المملكة في أكثر من 500 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس.وفي محور التمكين وبناء القدرات، فقد نفذ المركز عدداً من البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تهدف لبناء القدرات، من خلال اعتماد مركز أداء على العمل التكاملي مما يتيح نشر ثقافة القياس ، من خلال مؤشرات تعمل على تحفيز مختلف الأجهزة الحكومية لتحسين أدائها وتعزيز كفاءة إنفاقها .ويقوم المركز بأدوار القياس وفق ثلاثة محاور رئيسة، هي المحور الإستراتيجي، والتشغيلي، والخدمي، فيما اختُبر مؤخراً منهجية لقياس النضج في الأجهزة الحكومية من خلال 5 محاور هي :التخطيط الإستراتيجي، قياس وإدارة الأداء، تجربة المستفيد، إدارة التغيير، إدارة القدرات.// انتهى //22:00ت م0185

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.