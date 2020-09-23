السعودية اليوم / فلسطين تسجل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



رام الله 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث وفيات و 503 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 73.1 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 26.3 في المئة، ونسبة الوفيات 0.6 في المئة من مجمل الإصابات.

// انتهى //

21:53ت م

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رام الله 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث وفيات و 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 819 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 73.1 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 26.3 في المئة، ونسبة الوفيات 0.6 في المئة من مجمل الإصابات.// انتهى //21:53ت م0180

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