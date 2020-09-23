شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي آفاق التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، واستعرضا جهود مجموعة العشرين ضمن جداول الأعمال التي طرحتها المملكة، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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