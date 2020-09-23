شاهد.. الألعاب النارية تُضيء سماء الرياض ابتهاجًا باليوم الوطني

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت الألعاب النارية، مساء اليوم الأربعاء، لتضيء سماء الرياض ابتهاجًا باليوم الوطني التسعين للمملكة.

وشهدت جميع المناطق على مستوى المملكة، اليوم الأربعاء، احتفالات بالأعلام والهدايا والألعاب النارية ابتهاجًا واحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد استعدت، منذ وقت مبكر، لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه في موقعها الإلكتروني، أنه “بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ، وتحت شعار (همة حتى القمة)، تأهبت الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، في مناطق عدة من المملكة”.

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وأضافت أن الاحتفالات الوطنية “التي تجسد قيم التلاحم والولاء، تضم عروضًا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى “ننشد للوطن”، حيث يشارك الجمهور من خلال هاشتاق (#ننشد_للوطن) بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

كما ستقام عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

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