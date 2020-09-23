أبطال الصحة لـ”المواطن” : نحتفل بـ اليوم الوطني ونحن أقوى صحيًّا واقتصاديًّا

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض

عبر أطباء ومسؤولون في القطاع الطبي عن امتنانهم للوطن ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لافتين إلى أثر الجهود في الإسهام في تعزيز مسيرة العطاء والتميز لخدمة الوطن.

وقال د. علي آل سويدان: ننتمي لهذا الوطن المعطاء الذي حباه الله الأمن والأمان وتوفر الخدمات الصحية للجميع، فقد ذُكر في القرآن الكريم دعوة نبي الله إبراهيم بقوله: {رب اجعل هذا البلد آمنًا وارزق أهله من الثمرات}.

وأضاف: كما رُزقنا في المملكة العربية السعودية بالقيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي جعل من جبل طويق رمزًا لهمة السعوديين، فالحمد لله اليوم نحتفل باليوم الوطني التسعين لنهنئ وطننا بهذه الإنجازات وهذا التقدم والازدهار في جميع مجالات الحياة.

من جانبه عبر د. خالد العمري عن امتنانه للوطن قائلًا في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: تسعون عامًا من التقدم والعطاء، تسعون عامًا من المجد والرخاء، تسعون عامًا من الأمن والأمان.. حفظك الله يا بلاد الحرمين وقبلة المسلمين في كل مكان كل عام والوطن الغالي والشعب السعوديّ في أمن وأمان وعز ورخاء تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

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بدوره قال د. سعيد البقمي: “باسمي ونيابة عن جميع العاملين في القطاع الصحي نرفع أسمى آيات التبريكات والأماني إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني المجيد.

وتابع البقمي: لأن تكون طبيبًا أو ممارسًا صحيًّا تكرّس حياتك لخدمة البشرية فهذا شرف كبير، ولكن الشرف الأعظم أن تكون منتميًا لهذا البلد العظيم الذي سخر مقدراته لخدمة قاطنيه ورفاهية مواطنيه فمنّ الله عليه بالأمن والأمان.

وأردف بقوله: إننا كأطباء وممارسين في القطاع الصحي رأينا عظمة هذا البلد وهذه القيادة الرشيدة من خلال ما شاهدناه وما لامسناه من تدابير في مواجهة جائحة كورونا التي أنهكت الكثير من الدول والاقتصادات، ولكن بفضل الله ثم بفضل الخطط الحكيمة والتي كان هدفها أن تكون صحة متابعات الخليج 365 والمقيم مقدمة على كل شيء بدأنا نتجاوز هذه الجائحة بنجاح وأصبحنا أقوى من قبل صحيًّا واقتصاديًّا.

وتابع: واليوم وفي ذكرى اليوم الوطني لا يسعني إلا أن أستذكر مقولة الملك المؤسس- طيب الله ثراه- عندما قال: “أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حساب، أنا رجل عمل إذا قلت فعلت وعيب علي في ديني وشرفي أن أقول قولًا لا أتبعه بالعمل، وهذا شيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن أتعوده أبدًا”، ونحن نقول: نعم صدقت يا والدنا فقد قلت فعملت وأنجزت فرحمك الله رحمة واسعة، شكرًا لقيادتنا الحكيمة وشكرًا لوطننا المملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمه كافة.

وفي نفس السياق أشار د. بدر المسيعيد إلى حبه للوطن وامتنانه للكثير من فضل الله بسببه بقوله: في وطني وهبنا الله قيادة جعلت متابعات الخليج 365 محور اهتمامها فرحلة التعليم في بلدي خير مثال للعطاء تعليم عام وجامعي ثم ابتعاث وتدريب نعمنا به بمميزات لا تتوفر لشعب آخر نعمة تستحق الشكر وعطاء يستحق الثناء ننعم في بلدنا الكريم بالكرامة، ونهنأ برغد العيش، حفظ الله وطننا وقادته وأدام علينا نعمه الجمة.

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