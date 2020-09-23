- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تزين برج جبل نامسان، وهو المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة سيئول، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة.
ورصدت عدد من الصور تلك المشاهد التي شاركت بها العاصمة الكورية، مشاعر السعوديين بفرحتهم في اليوم الوطني.
سيئول اليوم الوطني المملكة العربية السعودية
سيئول تهنئ الرياض.. برج جبل نامسان الكوري يشارك السعوديين فرحتهم باليوم الوطنيمحمد المواسي الخليج 365 2020-09-23
تزين برج جبل نامسان، وهو المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة سيئول، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة.
ورصدت عدد من الصور تلك المشاهد التي شاركت بها العاصمة الكورية، مشاعر السعوديين بفرحتهم في اليوم الوطني.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:14 PM
تزين بإضاءة خضراء وصورة علم المملكة
تزين برج جبل نامسان، وهو المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة سيئول، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة.
ورصدت عدد من الصور تلك المشاهد التي شاركت بها العاصمة الكورية، مشاعر السعوديين بفرحتهم في اليوم الوطني.
، سيئول تهنئ الرياض.. برج جبل نامسان الكوري يشارك السعوديين فرحتهم باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سيئول تهنئ الرياض.. برج جبل نامسان الكوري يشارك السعوديين فرحتهم باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.