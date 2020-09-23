، سيئول تهنئ الرياض.. برج جبل نامسان الكوري يشارك السعوديين فرحتهم باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزين بإضاءة خضراء وصورة علم المملكة

تزين برج جبل نامسان، وهو المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة سيئول، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة.

ورصدت عدد من الصور تلك المشاهد التي شاركت بها العاصمة الكورية، مشاعر السعوديين بفرحتهم في اليوم الوطني.

سيئول اليوم الوطني المملكة العربية السعودية