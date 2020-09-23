شكرا لقرائتكم خبر عن الملك في ذكرى اليوم الوطني: نفتخر بوطنٍ عظيم ومواطنين أوفياء والان نبدء بالتفاصيل
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – إنه في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين عبر "تويتر": "نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".
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