شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور «اليوم الوطني».. ”الخليج 365” ترصد فرحة الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات واحتفالات وعروض، عمّت جميع مناطق المملكة، ابتهاجًا باليوم الوطني الـ90 لمملكة العزم والحزم، تزينت الشوارع والميادين بالأعلام والعبارات الوطنية، وعبر الأهالى عن فرحتهم بتزين منازلهم وإضاءتها بـ«الخضراء».

”الخليج 365”، رصدت احتفالات اليوم الوطني في أغلب مناطق المملكة، من خلال ألبوم صور، يعبر عن الروح الوطنية السائدة بين شعب المملكة.