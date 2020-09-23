الملك سلمان يغرد للشعب السعودي في اليوم الوطني

الخليج 365الأربعاء 2020/9/23 10:19 م بتوقيت أبوظبي
عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن فخره ببلاده، وعن تطلعه لمستقبل أجمل للمملكة بسواعد أبنائها وبناتها.
وغرد الملك سلمان، في اليوم الوطني السعودي الـ90، قائلا: "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية".
وتابع: "كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا".
واختتم تغريدته بالدعاء لبلاده قائلا: "حفظ الله وطننا من كل مكروه".
وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام باليوم الوطني السعودي بمناسبة توحيد أراضيها.
ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي وافق تاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
ويشهد اليوم الوطني السعودي فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.
كما تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.
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