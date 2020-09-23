رئيسة المفوضية الأوروبية تبلغ أردوغان بفرض عقوبات حال استمرار التحركات غير القانونية شرق المتوسط المزيد

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات صارمة على تركيا حال استمرار نشاطها غير القانوني بشرق البحر المتوسط.

وأبلغت أورسولا فون دير لايين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفرض عقوبات أوروبية حال استمرار التحركات غير القانونية لأنقرة شرق المتوسط.

وقالت إن "الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات صارمة حال رفض أنقرة وقف تحركاتها غير القانونية في شرق المتوسط".

والأربعاء الماضي، وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية تحذيرا لأنقرة من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إشارة إلى النزاع الدائر بين تركيا واليونان حول موارد الغاز في شرق المتوسط.





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وأكدت المسؤولة الأوروبية، في خطابها السنوي حول حال الاتحاد الأوروبي، أن "لا شيء يبرر محاولات ترهيب جيرانها"، مشيرة إلى أن أنقرة تستقبل ملايين اللاجئين مقابل مساعدات مالية أوروبية.

ودعت الدول الأوروبية إلى أن "تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق.

وكانت تركيا وبعد جولات من الاستفزازات والتصعيد الكلامي، قد قررت، قبل أيام، سحب سفينة التنقيب "أوروك ريس"، في خطوة يرى مراقبون أنها تستبطن تنازلا مذلا من أنقرة التي كانت حتى وقت قريب تتحدى جميع التحذيرات الدولية بشأن استفزازاتها شرق المتوسط.

ومع أن أنقرة زعمت أن عودة السفينة إلى ميناء أنطاليا جاء من أجل "الصيانة"، إلا أن مصادر من المعارضة التركية تؤكد أن السفينة اضطرت لقطع مهمتها التي كان من المفترض أن تستمر حتى 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكانت أنقرة نشرت في 10 أغسطس/آب الماضي، سفينة المسح الزلزالي "أوروك ريس" في مياه قريبة من جزيرة يونانية، ومددت مهمتها ثلاث مرات رغم تنديد اليونان والاتحاد الأوروبي بتلك التحركات.