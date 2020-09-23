فيديو.. القبض على مواطن تعمد إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ بوادي الدواسر

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - واس

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على مواطن ، في العقد الثاني من العمر ، لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة ، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح متحدث شرطة الرياض أن ذلك يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية .

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