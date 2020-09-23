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2020-09-23 الملك سلمان مغردًا: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم ومواطنين أوفياء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتهنئة للشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة عبر “تويتر”: “في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء”. وأضاف الملك سلمان: “نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا.. حفظ الله وطننا من كل مكروه”.

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