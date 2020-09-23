شاهد.. مسيرة بالخيول في جدة احتفاء باليوم الوطني الـ 90

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - جدة

شهدت مدينة جدة، مساء اليوم الأربعاء، احتفالات شارك فيها الجميع احتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

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كما شهدت مدينة جدة مسيرة بالخيول احتفاء بهذا اليوم الغالي على قلب كل مواطن، في مشاهد تفاعل معها الجميع لاسيما الأطفال الذين رفعوا الأعلام الخضراء في الطرقات وفي الشوارع وداخل السيارات.

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.

كما نظمت الهيئة العامة للترفيه عددًا من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.



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