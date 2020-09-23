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اليوم الوطني .. 500 متطوع يشاركون في فعالية “يالله نزرع” بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شارك أكثر من 500 متطوع ومتطوعة في فعالية “يالله نزرع”، التي نظمتها أمانة منطقة الرياض في منطقة وادي السلي؛ احتفالًا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ90، ضمن مبادراتها المجتمعية المتماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.
وحرصت أمانة الرياض على اتخاذ كافة التدابير الوقائيّة في موقع الزراعة لضمان سلامة المتطوعين، حيث ابتدأ توافد المشاركين عند الساعة الـ3 عصر اليوم الأربعاء، وجرى فحص درجات حرارتهم وتهيئتهم للمشاركة من خلال تقديم نبذة تعريفيّة عن أنواع الأشجار المحددة للزراعة وطرق تسميدها قبل أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات وتزويدهم بالمعدات اللازمة للبدء بأعمال الزراعة.
وتأتي فعالية “يالله نزرع” متماشية مع جهود أمانة منطقة الرياض لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، إضافة إلى اتجاهها نحو تعزيز مشاركة السكّان في الفعاليّات التي تطلقها في المناسبات الوطنية.
وتعد الفعالية واحدة من الفعاليّات الأربعة التي أعلنت عنها أمانة الرياض خلال اليوم الوطني السعودي الـ90، وتأتي إلى جانب فعاليّات رسم الجداريّات في ميدان القاهرة، وتوزيع الهدايا على السكّان في المولات وتنظيم العديد من البرامج الاحتفالية بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز في واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا.
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