أمير المدينة: اليوم الوطني مناسبة عظيمة تجسد مسيرة رائدة من التنمية والإنجازات الشاملة

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة .

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وقال سموه في البرقية: “أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ، وأن هذه المناسبة العظيمة لتجسيد مسيرة رائدة من التنمية والإنجازات الشاملة التي انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه – رحمهم الله – وصولا إلى عهدكم الميمون الذي استمرت فيه مسيرة الخير بمشاركة أبناء الوطن التي تمثل نموذجا للتلاحم بين القيادة والشعب.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.

وقال سموه في البرقية: “يطيب لي أن أتقدم لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة على يدي جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ، ونستذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز الخطوات الرائدة لإرساء هذا الوطن وتوحيده ، وأن الشواهد التي نراها اليوم تعكس ما وصل إليه وطننا من رقي وتقدم بفضل حكومته الرشيدة وأبنائه المخلصين الملتفين حول قيادتهم ساعين لتنمية وبناء الإنسان بالعلم والمعرفة.





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