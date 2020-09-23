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الأرصاد تتوقع: رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية على 5 مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الخميس في المملكة.
وتوقعت الأرصاد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.
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