شكرا لقرائتكم اليوم الوطني 90.. نائب رئيس الأركان يزور أبطال القوات المسلحة المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-23 اليوم الوطني 90.. نائب رئيس الأركان يزور أبطال القوات المسلحة المصابين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قام معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع بزيارة للمصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90 . ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .

وجرى خلال الزيارة تقديم نوط الشرف للمصابين تقديراً لما بذلوه من تضحيات وأعمال بطولية.

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