معرض ديرتي هي فخري وعزتي تخطف أنظار الزائرين

2020-09-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

وسط حضور متميز، واصل معرض “ديرتي هي فخري وعزتي” فعالياته اليوم بفندق جدة هيلتون والذي يوثق التراث الحضاري والاجتماعي والعمراني السعودي من خلال 108 لوحات زيتية تمثل جميع مناطق المملكة، بالتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني 90.

ديرتي هي فخري وعزتي يعكس جمال التراث

وشهد اليوم الأول حضور عدد من المسؤولين والعديد من المهتمين والمتذوقين للفن التشكيلي، بتنظيم مؤسسة جدة وأيامنا الحلوة وسط حضور كبير من المسؤولين والفنانين التشكيليين والمهتمين، إذ تعتبر اللوحات الـ 108 التي عملت المؤسسة على تنفيذها عن طريق فنانين عالميين، مرآة تعكس جمال تراث بلادنا وتنوعه.

توثيق للحرمين الشريفين

ومن ضمن اللوحات المعروضة بيوت جدة التاريخية القديمة وأزقتها ومعالمها وعادات وتقاليد أهلها، وبيوت الطين في نجد ومجالس أهلها وفلاحتها، وكذلك توثيق للحرمين الشريفين قبل توسعات ملوك السعودية، وقد نالت لوحة التوحيد أكثر الإعجابات من زوار المعرض والتي جسدت الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه – يقف متقدمًا شيوخ قبائل مناطق المملكة التي توحدت تحت رايته.

عشاق الفن التشكيلي

وتمثل اللوحات المعروضة سيناريو فني مرئي للتراث الحضاري في جميع مناطق المملكة، عبر لوحات زيتية بديعة، ابتكرها فنانون كبار، إذ وجهت الجهة المنظمة الدعوة لقطاع عريض من عشاق الفن التشكيلي، ولكل الراغبين في الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

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تجسيد مسيرة الملوك

وتُعنى مؤسسة “جدة وأيامنا الحلوة” منظمة المعرض ومالكة اللوحات، بالحفاظ على التراث الاجتماعي والأدبي والفني والعمراني، عبر مشاريع توثيقية أطلقتها المؤسسة، تهدف من خلالها إلى التركيز على أهم المعالم التراثية لجدة التاريخية بشكل خاص، ومختلف مناطق المملكة بشكل عام، بالإضافة إلى أعمال فنية تجسد مسيرة الملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز “يرحمه الله” حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” يحفظه الله”.

جدة وأيامنا الحلوة

وتجسد الأعمال الفنية سلسلة من المشاريع الفنية المبهرة، أبرزها “داخل السور داخل القلب”، و”نجد العز”، و “أنوار وضياء الحرمين” و”الخيل العربي الأصيل”، حيث تم استقطاب العديد من الفنانين التشكيلين من مختلف أقطار العالم لهذا الغرض، وقاموا بتنفيذ أكثر من 800 لوحة فنية تبرز الجمال الفني منذ انطلقت المؤسسة وحتى الآن.

ويختتم المعرض فعالياته اليوم الأربعاء بعد أن استمر لمدة ٣ أيام.

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