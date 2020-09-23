شكرا لقرائتكم خبر القيادة تتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من رئيس فلسطين محمود عباس، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وهنأ باسم ودولة فلسطين وشعبها واسمه شخصيا، خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة.

وقال «إن دولة فلسطين، شعبا وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم ووقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا».

كما تلقى خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة من ملك المملكة المغربية محمد السادس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وأعربا فيهما عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات لشعب المملكة بتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.