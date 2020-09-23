منح وسام الملك خالد من الدرجة الأولى للأنصاري والدرجة الثالثة للغبان والراشد

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كما صدرت الموافقة على منح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد، وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، وذلك لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.
كما صدرت الموافقة على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.
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