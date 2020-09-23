شكرا لقرائتكم خبر منح وسام الملك خالد من الدرجة الأولى للأنصاري والدرجة الثالثة للغبان والراشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث في المملكة.

كما صدرت الموافقة على منح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد، وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، وذلك لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.

كما صدرت الموافقة على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.