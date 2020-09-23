القبض على مقيمين يتاجران بشرائح الاتصال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالرياض على مقيمين مخالفان لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، اتخاذا محل أجهزة الكترونية يعملان به مقرا للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية ضبطت بحوزتهما 1325 شريحة اتصالات، و أجهزة لتفعيل اللشرائح.

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