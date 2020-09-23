اعتماد وثيقة البرلمان العربي لتطوير التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزراء التعليم العرب في ختام اجتماعهم أمس عن بعد برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة استرشادية لتطوير التعليم في العالم العربي.

ووفق البيان الختامي الذي تلاه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، من مكتبه بالقاهرة فإن الوثيقة تهدف إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورفع المجتمعون برقيتي شكر وتقدير وامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لاستضافة المملكة الاجتماع، مثمنين جهودهما المخلصة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والمواقف النبيلة التي تتخذها المملكة للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.

وتقدم المجتمعون بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين بمناسبة «اليوم الوطني 90 للمملكة «، وهي مناسبة تستوجب الإشادة بالجهود والمبادرات والخطوات والبرامج النوعية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مجال دعم وتطوير التعليم.