شكرا لقرائتكم خبر تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الحج والعمرة أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق « اعتمرنا « الذي طور بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا ) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن التقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

قبل موعد بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام.

ورفع وزير الحج الدكتور محمد بنتن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور التوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيا، مع اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى هذا القرار جاء من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة بشكل آمن صحيا وبما يحافظ على صحة الإنسان.

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وأشارت الوزارة إلى أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.

وأكدت حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

كيف يعمل التطبيق؟