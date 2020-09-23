شكرا لقرائتكم خبر تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قبل موعد بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام.
ورفع وزير الحج الدكتور محمد بنتن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور التوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيا، مع اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى هذا القرار جاء من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة بشكل آمن صحيا وبما يحافظ على صحة الإنسان.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.
وأكدت حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
كيف يعمل التطبيق؟
- سيكون متاحا لاستخدامه عبر الأجهزة الذكية في 10 صفر الحالي لمستخدمي أنظمة تشغيل الـ ios , Android
- تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبطا بتطبيق «توكلنا» بشكل مباشر
- ستتضمن تلك الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس COVID-19
- يتضمن التطبيق إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة
- اختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات
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