شكرا لقرائتكم خبر شؤون الحرمين تستعد لاستقبال المعتمرين والزائرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الوكالات العاملة في الحرمين الشريفين بتكثيف جهودها ورفع استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزائرين بما يضمن تحقيق تطلعات القيادة. وأشاد السديس، بصدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيا، وفق الإجراءات الاحترازية. وأكد أن هذه الموافقة تنبثق من حرص قيادة البلاد على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين واستجابة لطلبات ونفوس ومهج المسلمين التي تتوق للعمرة والزيارة مع الحفاظ على الاحترازات والتدابير الوقائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تستعد لاستقبال المعتمرين والزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.