4 وثائق ملكية ترسم اليوم الوطني للمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه الرسمي في منصة «تويتر» 4 وثائق تاريخية والتي تظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان الموافق الـ23 من سبتمبر من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.

ماذا تضمنت الوثائق؟

1 أظهرت الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوما لإعلان التوحيد.

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2 جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - نائب الملك آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع تيمنا بذلك الحدث الميمون.

3 أظهرت مرسوما ملكيا ممهورا بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - يعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد 23 سبتمبر يوما وطنيا للمملكة.

4 أظهرت تعميما صادرا من الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - والصادر في عام 1425هـ يقضي بأن يكون 23 سبتمبر إجازة رسمية اعتبارا من عام 1426هـ تمكينا للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون.