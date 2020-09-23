4 وثائق ملكية ترسم اليوم الوطني للمملكة

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ماذا تضمنت الوثائق؟
1 أظهرت الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوما لإعلان التوحيد.
2 جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - نائب الملك آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع تيمنا بذلك الحدث الميمون.
3 أظهرت مرسوما ملكيا ممهورا بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - يعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد 23 سبتمبر يوما وطنيا للمملكة.
4 أظهرت تعميما صادرا من الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - والصادر في عام 1425هـ يقضي بأن يكون 23 سبتمبر إجازة رسمية اعتبارا من عام 1426هـ تمكينا للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون.
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