محمد بن مسعود - الدمام - 23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 08:49 PM

حضر للملعب بـ9 لاعبين و3 حراس مرمى فقط

من جديد وقبل مواجهة الفريق الإماراتي.. "رازفان" يناشد الاتحاد الآسيوي باحترام الهلال وتأجيل دور الـ16

وسط انزعاج وغضب شديد من قبل الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعدم تأجيل مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي، بعد تعرض أكثر من نصف عناصره للإصابة بفيروس كورونا، مطالباً باحترام حامل اللقب، والنظر في ظروفه الاستثنائية.

وقال رازفان في تصريحات إعلامية قبل قليل : " جئنا إلى هنا من أجل الفوز، قاتلنا رغم الصعاب، وحققنا الانتصار في المباراة الأولى، ثم نجحنا في التأهل، وكل ذلك في وقت صعب جداً تعيشه البعثة".

وأضاف : "لا أدري لماذا لا يتم استثناء فريقنا للظروف القاهرة التي يمر بها، فقط على الاتحاد الآسيوي، دراسة الأمر بطريقة احترافية أكثر، وإعادة جدولة مبارياتنا إلى وقت لاحق".

وتابع : "نحترم القوانين واللوائح ولذلك واصلنا اللعب والتمارين رغم وجود إصابات كورونا، الأوضاع النفسية لم تكن جيدة جداً في ظل تزايد الحالات، ورغم ذلك واجهنا الأمر بتقدير كامل للأنظمة، ولكن كنا نتمنى أن تتم مبادلاتنا بالاحترام، وتأجيل مبارياتنا، كما يحدث في مثل هذه الحالات في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال".

وحول قائمة فريقه لمواجهة الفريق الإماراتي ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات من البطولة القارية، قال: "نحضر إلى الملعب بتواجد 11 لاعباً فقط، 3 منهم حراساً للمرمى، هذا ما وصلنا إليه أخيراً، وهو خارج إرادتنا".

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