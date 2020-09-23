محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية في وادي الدواسر على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يُظهر قيامه بتعمُّد إسقاط العَلَم الوطني من مركبته أثناء سيره في أحد الشوارع، وتصوير ذلك، ونشره. وأكدت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي أن المواطن ارتكب مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية؛ وسيتم تطبيق الأنظمة بحقه.الجهات الأمنية وادي الدواسر 23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 08:45 PM Advertisements القبض على مواطن تعمَّد إسقاط العَلَم الوطني من مركبته القبض على مواطن تعمَّد إسقاط العَلَم الوطني من مركبته قبضت الجهات الأمنية في وادي الدواسر على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يُظهر قيامه بتعمُّد إسقاط العَلَم الوطني من مركبته أثناء سيره في أحد الشوارع، وتصوير ذلك، ونشره. وأكدت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي أن المواطن ارتكب مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية؛ وسيتم تطبيق الأنظمة بحقه. الكلمات المفتاحية ، القبض على مواطن تعمَّد إسقاط العَلَم الوطني من مركبته ،

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