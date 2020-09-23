- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - هنأ شيخ قبائل بني ثابت من بني مالك، سعيد بن علي بن زاهي المالكي؛ بمناسبة اليوم الوطني التسعين، بأجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء، مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل.
وسأل "المالكي" الله -عز وجل - أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 08:15 PM
هنأ شيخ قبائل بني ثابت من بني مالك، سعيد بن علي بن زاهي المالكي؛ بمناسبة اليوم الوطني التسعين، بأجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء، مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل.
وسأل "المالكي" الله -عز وجل - أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.
، "المالكي" يُهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني التسعين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المالكي" يُهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني التسعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.