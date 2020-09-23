شكرا لمتابعة خبر عن بالصور : بلدية المظيلف تنهي كافة استعدادها للاحتفاء باليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

أنهت بلدية المظيلف كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ ٩٠ حيث قامت البلدية بتركيب أكثر من ١٣٠٠ آلاف علم للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى المباني العامة وفي الشوارع الرئيسية .

وجرى طباعة وتركيب خمس لوحات عملاقة يونيبول في الطرق العامة تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء ، والمجسمات المضيئة على أعمدة الإنارة، وفي مبنى البلدية والمجلس البلدي احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ ٩٠ للمملكة، وتكثيف الخدمات البلدية في النظافة العامة.

واستكملت البلدية صيانة الكورنيش ، والذي تم اعادة افتتاحة واستقبال الزوار مساء اليوم الوطني ، ليعبروا عن فرحتهم ، وقضاء أجمل ‏الأوقات مع عوائلهم .

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