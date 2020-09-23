شكرا لمتابعة خبر عن أول قائدة سعودية للكونجرس الأمريكي الإسلامي: تفعيل دور المرأة ضمن رؤية المملكة 2030 (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

هنأت أول قائدة سعودية للكونجرس الأمريكي الإسلامي، سهوب بزغدادي، شعب المملكة وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.

وأضافت، خلال مداخلة لها بقناة روتانا خليجية، أن توجيهات رؤية المملكة 2030 تتضمن أن يكون للمرأة دور قيادي، مضيفا أن القيادة مهتمة بالفعل بتفعيل دور المرأة وجعل لها دور فعال في المجتمع.

وأكدت أن المرأة في المملكة تولت مناصب قيادية عليا، ومنها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان التى تتولى منصب سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة.