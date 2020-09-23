- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. احتفالات مُبهجة للمواطنين باليوم الوطني الـ90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران: تصوير"عبدالعزيز حامدي" (صدى):شهدت المملكة، اليوم الأربعاء، احتفالات من المواطنين باليوم الوطني الـ90؛ إذ رفعوا علم المملكة في كل مكان.
ورصدت عدسة "صدى" صور المواطنين الكبار والأطفال الذي خرجوا للاحتفال بالرياض، مرتدين زيًا باللون الأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. احتفالات مُبهجة للمواطنين باليوم الوطني الـ90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.