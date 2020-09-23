شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. احتفالات مُبهجة للمواطنين باليوم الوطني الـ90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران: تصوير"عبدالعزيز حامدي" (صدى):

شهدت المملكة، اليوم الأربعاء، احتفالات من المواطنين باليوم الوطني الـ90؛ إذ رفعوا علم المملكة في كل مكان.

ورصدت عدسة "صدى" صور المواطنين الكبار والأطفال الذي خرجوا للاحتفال بالرياض، مرتدين زيًا باللون الأخضر.

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