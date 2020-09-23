شاهد.. أبوبكر سالم على كرسي متحرك خلال احتفالات اليوم الوطني ال90

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):استرجع مواطنون ذكريات الفنان الراحل أبوبكر سالم بمشاركة مقطع مؤثر له بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني، حيث كان وقتها يحمل الرقم 87 أي قبل 3 أعوام.
وظهر في المقطع المتداول الفنان الراحل أبو بكر سالم لحظة دخوله على المسرح وهو جالس على كرسي متحرك.
وبدا في المقطع الفنان الراحل أبوبكر سالم يحاول أداء أغنيته الشهيرة " يا بلادي وأصلي " رغم مرضه الشديد.
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