بالفيديو .. مواطن يروي موقف جمع بين الملك عبدالعزيز وامرأة وحيدة في الصحراء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على ما ذكره المواطن منصور بن عبدالله حول موقف جمع بين الملك عبدالعزيز ومواطنة في الصحراء.
وذكر أن الملك سأل المرأة عن شعورها بالأمان وهي وحيدة في الصحراء، مضيفا أنها ردت بأنها في أمان الله ثم أمان"أخو نورة".
وأكدت الدارة أن رد المواطنة عكس إيمان الشعب بقوة الدولة وشعورهم العميق بالأمن والعدل.
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