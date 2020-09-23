وزارة الصحة تزف بشرتين للمواطنين بشأن «مواجهة كورونا»

زفَّت وزارة الصحة بشرتين للمواطنين في المملكة، بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونتائج الجهود المبذولة للسيطرة عليه.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن أعداد حالات الإصابة النشطة بالفيروس تواصل الهبوط ومعظمها مستقرة ومطمئنة.

Advertisements

وأضاف «العبدالعالي»: إننا نمر بمرحلة من الأمان وبإذن الله، سنكون خلال المراحل المقبلة في مزيد من المكاسب والسيطرة على هذه الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة من أفضل دول العالم في إجراء الفحوص المتعلقة بالفيروس وتتم الفحوص فيها بشكل سريع وموسع، منوهًا بأهمية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وإن طالت مدة البقاء فيها.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في مدن المملكة