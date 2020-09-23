خادم الحرمين: المملكة مدت يدها للنظام الإيراني لكنه زاد النشاط التوسعي واستهدف منشآتها

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دول العالم إلى التعاون والتكاتف بين دول العالم وشعوبها.

وقال خادم الحرمين، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لقد مدت المملكة يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل ورحبت بالجهود الدولية بشأن برنامج إيران النووي، لكن مرة بعد أخرى زادت إيران النشاط التوسعي واستخدام الإرهاب وإهدار مقدرات الشعب الإيراني ودعم الفوضى والتطرف الطائفي، وقام النظام الإيراني باستهداف المنشآت الدولية بالمملكة والاعتداء على الأمن والسلم الدوليين؛ ما يؤكد أن ذلك النظام لا يعبأ بالسلم الدولي واستهدف المملكة بطائرات دون طيار في انتهاك قرارات مجلس الأمن.

واستكمل خادم الحرمين: لا بد من حل شامل موقف دولي يضمن عدم حصول النظام الإيراني على سلاح الدمار الشامل، وتدخل النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب ميليشيات الحوثي أدى إلى أزمة اقتصادية وإنسانية، وشكل تهديدًا لدول المنطقة والممرات المائية، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وعرقلة الوصول إلى حل سياسي في اليمن.