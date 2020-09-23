مقيمان يتاجران في شرائح الاتصال باستخدام هويات مواطنين وشرطة الرياض تطيح بهما

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

صرّح بذلك مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيمين اثنين من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، واللذان تورطا في اتخاذ أحد محلات الأجهزة الإلكترونية التي يعملان بها مقرًا للمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأضاف الكريديس: تم ضبط 1325 شريحة لشركات اتصالات محلية، إضافة إلى 5 أجهزة تفعيل للشرائح و34 صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين بحوزة هذين المخالفين.

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وأكد الكريديس أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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