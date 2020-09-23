الملك سلمان: منطقة الشرق الأوسط عانت تحديات أمنية وسياسية تهدد شعوبها ودولها

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن المملكة انتهجت في سياساتها احترام القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته أمام أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، أن منطقة الشرق الأوسط عانت من تحديات أمنية وسياسية تهدد أمن شعوبها.

واستكمل خادم الحرمين: إن العالم اليوم يواجه تحديًّا كبيرًا يتمثل في جائحة كورونا، وقامت السعودية بوصفها رئيسًا لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

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وتابع الملك: أن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ستة وثمانين مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها إحدى وثمانون دولة، خلال 3 عقود.

وأضاف أن المملكة اختارت طريقًا للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، وتطمح من خلالها أن يكون اقتصادها رائدًا ومجتمعها متفاعلًا مع محيطه، مساهمًا بفاعلية في نهضة البشرية وحضارتها.

وواصل خادم الحرمين: أن المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، ودعم الحلول السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.