بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في مدن المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، وتصدرت مكة المكرمة قائمة الإصابات بتسجيل 75 حالة جديدة.

وسجلت الهفوف 38، والمدينة المنورة 37، والرياض 34، والدمام 29، وينبع 26، بلجرشي 19، وسجلت كل من الجبيل وحائل 14 حالة، المبرز 13، القطيف 12، وسجلت خميس مشيط والكامل 11 حالة بكل منهما.

كما سجلت المخواة 10 حالات، وعرعر 9، جازان 8، وسجلت العقيق ورجال ألمع والنعيرية وطريف 6 حالات بكل منها، وسجلت بللسمر، الخفجي، الخرج 5 حالات لكل منها، وسجلت بني حسن والقريات، والقحمة وبارق، وظهران الجنوب، تبالة، الخبر، الدلم، وادي الدواسر 4 حالات لكل منها، وسجلت بريدة الخرمة، سبت العلاية، الظهران، الليث، نجران، المجمعة، 3 حالات لكل منها.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 331359، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 313786، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4569 حالة، فقد تم تسجيل 27 حالة وفاة، و1102 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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